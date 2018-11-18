В Киеве радикалы с дымовыми шашками сорвали Марш памяти трансгендеров, есть пострадавшие

18 ноября 2018, 14:07

Участников марша ждали радикально настроенные молодчики.

  • Марш ко дню памяти трансгендеров @ColborneMichael
  • Марш ко дню памяти трансгендеров @ColborneMichael
  • Марш ко дню памяти трансгендеров @ColborneMichael
  • Марш ко дню памяти трансгендеров @ColborneMichael
  • Марш ко дню памяти трансгендеров @ColborneMichael
  • Марш ко дню памяти трансгендеров @ColborneMichael
  • Марш ко дню памяти трансгендеров @ColborneMichael

В воскресенье, 18 ноября, в центре Киева было сорвано проведение Марша ко дню памяти трансгендерных людей.

Изначально участники назначили место сбора возле главного корпуса КНУ им.Шевченко, однако позднее место встречи было изменено.

"Точка сбора - метро "Университет", - сообщили организаторы марша, НГО Insight в Facebook.

Они добавили, что в центре Киева проходят контракции и они не советовали идти к точке сбора через парк Шевченко.

Однако и на новом месте сбора участников ждали радикально настроенные молодчики, которые применили дымовые шашки.

Отметим, что среди требований участников Марша было утверждение нового клинического протокола по медпомощи трансгендерным людям, снятие запрета на усыновление/удочерение для трансгендерных людей, включение признаков гендерной идентичности в законодательство о противодействии дискриминации и в перечень признаков, по которым проявления насилия должны рассматриваться как преступления на почве ненависти.

По сообщению пресс-службы полиции Киева, во время акции пострадали две девушки.

Сообщается, что инцидент произошел у станции метро "Университет", где собирались участники акции, которые, согласно заявке, своим мероприятием хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей, сообщает полиция Киева. 

"А представители других организаций, которые проводили мероприятие в Парке имени Тараса Шевченко, пытались устроить провокацию, прибыв к станции метро. Полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников. В это время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь", - сказано в сообщении полиции. 

Напомним, в Киеве 17 июня прошел ежегодный гей-парад — "Марш равенства в поддержку ЛГБТ".

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Киев радикалы марш секс-меньшинства трансгендеры
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