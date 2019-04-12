"Уничтожены мотострелки": на Донбассе ликвидированы 9 боевиков — разведка

На Донбассе в четверг уничтожены 9 боевиков, сообщили в разведке / Reuters

На Донбассе в районе операции Объединенных сил в четверг, 11 апреля, боевики 20 раз обстреливали позиции украинских воинов, в частности, четыре раза применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, погиб один защитник нашей страны, а восемь — ранены.

Украинские воины адекватно отвечали на обстрелы противника, по данным разведки, были уничтожены девять террористов, а восемь — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По данным офицера Вооруженных Сил Украины Анатолия Штефана "Штирлица", опубликованным на его странице в соцсети, на Донбассе были уничтожены члены 1, 3, 5 "отдельных мотострелковых бригад" самопровозглашенной "ДНР" и один член "2 омсбр" террористической "ЛНР".

Также "Штирлиц" сообщил, что ликвидированы три члена "11 отдельного мотострелкового полка ДНР" и уничтожен КамАЗ "9 омсп" противника.

На Донбассе в четверг уничтожены 9 боевиков, сообщили в разведке / Скриншот

Кроме того, офицер писал, что накануне враг в результате ответного огня, нанесенного воинами 54 отдельной мотострелковой бригады ВСУ, потерял боевую машину пехоты и двух бойцов.

На Донбассе в четверг уничтожены 9 боевиков, сообщили в разведке / Скриншот

Напомним, в 2014-м на востоке Украины боевики создали "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант украинской армии, командующий Объединенными силами Сергей Наев говорил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.