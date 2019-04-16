"Не останется безнаказанным": Луценко оценил освобождении из-под стражи Савченко и Рубана

Суд освободил из-под стражи Надежду Савченко и Владимира Рубана

Освобождение из-под стражи народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана не означает снятие с них обвинения, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой днр для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом одной из главных причин произошедшего он назвал разрешенные законом "манипуляции" с постоянными сменами адвокатов.

"У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в Верховной Раде", - отметил генпрокурор.

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Он считает второй причиной критически малое количество судей в судах: "40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" смены судов по делу Савченко - Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд - Черниговский районный - Черниговский апелляционный - Верховный суд - Соломенский районный - Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный".

Еще одной причиной Луценко назвал нежелание отдельных судей выполнять свою работу.

"Иначе как самоустранение трудно назвать самоотводы по этому делу только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", - подчеркнул Луценко.

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Генпрокурор также резюмировал, что ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют утверждать, что судебная система "тяжело больна".

Напомним, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.