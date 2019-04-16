Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

Почему выпустили Савченко / Униан

Видимо, нардепа Надежду Савченко освободили в зале суда, потому что суд не очень поверил собранным доказательствам.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Содержание под стражей – это самая тяжкая мера пресечения. Значит, не было достаточных оснований для этого. Если бы суд видел, что в материалах дела есть железные основания, а в обвинении идет речь об очень серьезных преступлениях, таких как государственная измена и теракты, то суд однозначно бы принял решение об аресте", – объяснил Главреду разведчик.

Читайте также"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и РубанаМаломуж напомнил, что борьба с терроризмом – одно из направлений его деятельности во время службы в разведке и контрразведке. Поэтому преступление, в котором обвиняют Надежду Савченко, вызывает у него большие сомнения.

"Там было много натяжек. Например, негласные сотрудники, которые все это документировали, не предотвратили развитие этих событий. А наоборот – содействовали. Об этом свидетельствует сначала одна поставка оружия, потом вторая. Но с позиции закона, интересов государства и спецслужбы, всегда было задание предотвращать эти действия, причем на ранних стадиях. А не способствовать их развитию. Причем, без уголовных производств или других процессов, они должны были сделать все, чтобы Савченко и Рубан не пошли на такие шаги. А тут много месяцев перевозилось оружие, а потом подгонялись под них статьи. Это полный абсурд", – отметил эксперт.

Он допускает, решение об освобождении не случайно приняли накануне президентских выборов. По его словам, причиной могла стать политическая карьера народной избранницы.

Читайте такжеПочему освободили Савченко, и что странного в ее деле"После освобождения из России, Савченко начала активную политическую кампанию. Она была построена на критике власти, первых особ государства, включая Петра Порошенко. И как версию предполагаю, что ему это могло не понравиться, поэтому Савченко таким образом нейтрализовали. Учитывая ее психотип, радикализм ее взяли под контроль и задокументировали, чем нейтрализовали от активных политических действий. Хотя, если человек имел психические проблемы после войны и плена, то с ним должны были провести глубокую психологическую и реабилитационную работу. Но этого не сделали", – уточнил Маломуж.

Напомним, Броварской суд Киевской области вечером 15 апреля освободил из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко. Суд принял такое решение в связи с истечением меры пресечения.

При этом генеральный прокурор Юрий Луценко уже заявил, что освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятие с них обвинения. В ГПУ есть достаточно доказательств против них, заверил он.

Как известно, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.