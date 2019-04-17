Украина расторгла военное соглашение со странами СНГ

СНГ / Sputnik

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие Соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"В Минэкономразвития проведен анализ и пришли к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом", - заявил вице-премьер Степан Кубив.

Согласно решению Правительства Украины, МИД Украины в установленном порядке сообщит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия Соглашения и Протокола.

Напомним, 30 января, решением Кабинета министров Украины прекращено действие Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран участниц Содружества независимых государств.

Ранее Кабмин принял решение расторгнуть три соглашения в рамках СНГ.

А глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина расторгла 49 договоров с Россией и работает над прекращением еще 47.