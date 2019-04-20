Эксперт предложил Украине подорвать Крымский мост

Крымский мост / fkutaman.ru

Если бы Крым был возвращен под юрисдикцию Украины, то Крымский мост можно использовать, в первую очередь, в экономических целях, чтобы улучшать состояние дел на полуострове. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко во время чата на Главред.

"Крымский мост строился, в первую очередь, как стратегическое средство для поставок вооружения, войск и всего необходимого в Крым на случай, если военным путем его попытаются вернуть Украине. Хотя этот мост – очень уязвим. Вот, например, сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету – и подорвали мост", - отметил Романенко.

Читайте также"Крымскому мосту грозит конец": на мосту оккупантов началось новое строительствоНапомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг утверждал, что эксплуатация железной дороги на Крымском мосту начнется в декабре 2019 года.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

Журналистка Лариса Волошина говорила, что российские и израильские исследователи обнаружили сдвиг конструкций Крымского моста в разные стороны, искривление сооружения приведет к тому, что мост просто нельзя будет использовать, особенно если будет введена в строй железнодорожная колея.