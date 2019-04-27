Киеву грозят погодные неприятности: мокрая Пасха 2019 и резкое похолодание

В Киеве 29 апреля резко похолодает, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 28 апреля — отмечается Воскресение Христово (Пасха 2019), в Киеве на протяжении суток будут дожди, ожидается гроза, максимальная температура ночью составит +11 градусов, а днем — +23.

В понедельник, 29 апреля, в столице тоже будут дожди, гроза, ночная температура прогнозируется +9…+11, а дневная — +14…+16, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник, 30 апреля, на протяжении суток будут дожди, температура ночью составит +7…+9 градусов, а днем достигнет отметок в +11…+13.

Также в Гидрометцентре дали прогноз на 1 мая — в Киеве днем и ночью ожидается дождь, ночная температура составит +5...+7, а дневная — +11…+13.Читайте такжеСиноптики предупредили о температурной аномалии в Украине в мае 2019

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в нашей стране в мае возможны новые заморозки. Потом народный синоптик Леонид Горбань говорил, что к 9-10 мая в Украине столбики термометров могут подняться до +26...+29 градусов.