"Какой у Кати был мозг, печень, почки": отец Гандзюк обвинил Луценко в непрофессионализме

Отец Гандзюк намерен в суде доказать неправомерность действий ГПУ / УНИАН

Отец облитой серной кислотой и вследствие этого погибшей активистки из Херсона Екатерины Гандзюк заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко без согласования с родителями обнародовал протоколы судебно-медицинского исследования тела дочери.

"Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Я имею на это право. Это аморально, дико, недопустимо. Авторы "слива" господа Луценко и Черевко. Не папарацци, не журналюги-авантюристы, а генеральный прокурор страны и его помощник", - написал Виктор Гандзюк в Facebook.

Отец погибшей активистки намерен добиваться справедливости в суде. Он высказал мнение, что никто из работников прокуратуры не захотел бы прочесть такие пикантные подробности о своих близких в СМИ.

Виктор Гандзюк рассказывает, что имеет большой опыт работы врачом в области лечения ран и изначально понимал, что кислота для его дочери будет иметь более тяжелые последствия, нежели это было бы огнестрельное ранение.

Обвинение в адрес Луценко и возглавляемого им ведомства отец погибшей активистки завершил горькой констатацией того, как ему тяжело после потери единственной дочери.

Напомним, одного из подозреваемых в организации убийства активистки Кати Гандзюк выпустили из СИЗО под домашний арест.

Как известно, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.

Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.