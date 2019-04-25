"Гори в аду": у дома Луценко с петардами и дымовыми шашками провели акцию, посвященную Гандзюк

У дома генпрокурора взрывались петарды и горели дымовые шашки.
В селе Стоянка под Киевом около сотни активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" провели акцию у дома генерального прокурора Юрия Луценко
Активисты из Сичи развернули баннеры, на одном из которых написано: "Гори в пеклі", и скандируют: "Убийцы должны сесть!", передает УНИАН.
Сообщается, что у дома генпрокурора взрываются петарды и горят дымовые шашки. В доме Луценко свет не горит. Однако видно, что за событиями у дома кто-то наблюдает из окна второго этажа.
Активисты считают Луценко виновным в том, что фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру "смягчили" подозрение.
В сообщении подчеркивается, что число правоохранителей, охраняющих жилье генпрокурора, в разы превышало количество участников акции.
Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.
Отец Гандзюк говорил о возможной связи Гордеева с организаторами убийства активистки.
Кроме того, активисты требовали уволить Гордеева, его заместителя Рищука и голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, считая их причастными к организации убийства Гандзюк.
Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.