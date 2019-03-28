"Здесь живет убийца": в Херсоне забросали петардами дома Мангера и Рищука

В четверг, 28 марта, в Херсоне активисты провели акции у домов заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя облсовета Владислава Мангера, которых обвиняют в причастности к организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

В частности, участники инициативы Кто заказал Катю Гандзюк оставили на стенах домов и дороге надписи "Здесь живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер убийца".

Также участники инцидента бросали петарды и зажгли файера с красным дымом, пишет РБК-Украина.

Кроме того, на пороге Херсонского управления полиции появилось граффити "Сидеть должны убийцы".

Как известно, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в организации убийства Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.