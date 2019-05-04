СМИ раскрыли подробности ограбления дома нардепа Пинзеника

В дом Павла Пинзеника злоумышленники попали через окно, выяснили журналисты / Скриншот видео с tsn.ua

В поселке Глеваха (находится под Киевом) в дом народного депутата Павла Пинзеника злоумышленники проникли через окно.

Неизвестные попали в дом нардепа, когда было около 3 часов ночи, сообщает ТСН со ссылкой на данные правоохранителей.

По сведениям издания, Пинзеник уверял полицейских, что ограбление никоим образом не связывает со своей политической деятельностью.

"…Утром встаю, смотрю — полно каких-то парней, потом смотрю — и полиция, ну, ля-ля-ля-ля, протокол уже подписал", — рассказал сосед народного избранника, который стал понятым.

В дом Павла Пинзеника злоумышленники попали через окно, выяснили журналисты / Скриншот видео с tsn.ua

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в Глевахе четверо неизвестных злоумышленников в темной одежде и в балаклавах проникли в дом Павла Пинзеника, связали хозяев жилья и, пригрозив применить насилие, заставили отдать крупную сумму в иностранной валюте.