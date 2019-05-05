Грозы и штормовое предупреждение: украинцев предупредили о мощных ливнях

Украинцам пообещали дожди с грозами / УНИАН

В понедельник, 6 мая, в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами сильный дождь и гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, температура ночью +3...+10 градусов, днем +6...+13 градусов, в Хмельницкой и Черновицкой областях ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.

В северных регионах страны прогнозируется облачная погода, с прояснениями, есть вероятность кратковременного дождя, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +14...+21 градус.

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Погода в центральных областях Украины будет характеризоваться облачностью с прояснениями. Синоптики предупредили о вероятности кратковременных дождей, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +15...+23 градуса, в Днепропетровской области +20...+25 градусов.

На востоке страны ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +6...+13 градусов, днем +20...+26 градусов.

В южных регионах прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +15...+22 градуса, в Запорожской области +18...+23 градуса.

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В то же время в Киеве синоптики обещают облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на 6 мая / meteo.gov.ua

Отметим, что до конца суток воскресенья, 5 мая, по Киеву и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какие регионы Украины зальют дожди.