В Украине бушует грозовой циклон: синоптики дали неутешительный прогноз

Украинцев предупредили о грозовом циклоне / vk.com/typical_cherkassy

Синоптики прогнозируют в Украине сильные осадки, а также грозы в первый день новой недели.

При этом стихия продолжает бушевать по всей территории страны.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что грозовой циклон задержится в Украине еще на неделю. В понедельник, 6 мая, дожди в большинстве областей кроме Востока и Юга.

В среду, 8 мая, он должен продвинуться с Запада на Восток. Температура воздуха будет контрастной: от +10 на Западе и до +25 на Востоке.

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До конца недели ласковая погода вернется с отметками от +20 и выше, пишет ТСН.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какие регионы Украины зальют дожди.