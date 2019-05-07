"Ускорили процедуру": политолог пояснил, почему США отозвали Йованович

Йованович уходит с должности посла США в Украине, поскольку с новым президентом хотят видеть нового дипломата / radiosvoboda.org

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что США отозвали своего посла в Украине Мари Йованович, поскольку, как правило, дипломаты редко работают в стране дольше одного срока.

"Принцип ротации послов работает, как автомат. Я даже не припомню за последние годы, когда у тех же американцев или в европейских странах могли оставить посла на второй срок. Единственное, когда на несколько месяцев задержали ротацию, это в период Евромайдана. Там оставили послов из нескольких стран, пока немного не стабилизировалась ситуация", - сказал Фесенко в комментарии Главреду.

Политолог привел пример Виктора Черномырдина, который провел в Украине две каденции, но подчеркнул, что это, скорее, исключение из правил.

По словам Фесенко, Йованович была назначена дипломатом в Украину в августе 2016 года, поэтому в нынешнем году завершается срок ее работы, Вашингтон отозвал своего сотрудника на три месяца раньше.

Читайте такжеЙованович отзывают с должности посла США в Украине - источник"Действительно, с ней были связаны скандалы. Я знаю, что у Порошенко жаловались последние полтора года на Мари Йованович. Были также жалобы генпрокурора Юрия Луценко. Но, предполагаю, что именно сейчас ее меняют по другой причине. Возможно хотят, чтобы новый американский посол появился вместе с новым украинским президентом", - констатировал аналитик.

Фесенко допустил вероятность смены посла США в связи с инаугурацией нового президента. Возможно, в Белом доме хотят, чтобы новоизбранный глава государства знакомился с властью в стране, сотрудничая с новым дипломатом.

"Мари Йованович Владимира Зеленского знала, они несколько раз встречались. Но тогда он был в статусе кандидата. И посла нужно было все равно менять в этом году, поэтому немного ускорили эту процедуру", - подытожил спикер.

Напомним, перед президентскими выборами в Украине вокруг посла разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.