Синоптики предупредили о погодных неприятностях в ряде областей Украины

В среду в ряде областей Украины будут грозы и шквалы, спрогнозировали синоптики / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в среду, 8 мая (День памяти и примирения), в ряде областей Украины будут грозы и сильный ветер.

Грозы ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, на Харьковщине, на Луганщине и в Донецкой области будут шквалы.

"...на Левобережье местами грозы, днем в восточной части местами шквалы 15-20 м/с...", — отмечается в сообщении.

В Киеве 8 мая днем не прогнозируются существенные осадки, ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.Читайте такжеСиноптики предупредили о температурной аномалии в Украине в мае 2019

В среду в ряде областей Украины будут грозы и шквалы, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык прогнозировал, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы — 8-9 мая, будет "более-менее благоприятная погода".

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине к 9-10 мая столбики термометров могут подняться до отметки в +26...+29 градусов.