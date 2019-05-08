Наводнение на Прикарпатье: что затопило на данный момент

7 мая, в Ивано-Франковской области из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Ворона, вследствие чего затопило 9 подвалов жилых зданий и 45 придомовых территорий, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации, спасателям пришлось 12 раз откачивать воду из подтопленных территорий в селах Ямница и Старый Лисец Тисменицкого района, в городе Косов на улицах Франко и Довбуша, в урочище Демьянов лаз и в селе Криховцы, в городе Калуш и поселке Богородчаны.

Из-за подъема уровня воды в реке Ворона поврежден 1 временный объездной путепровод (металлический мост). Также были выставлены спасательные посты в местах перелива воды через автомобильные дороги в селе Слободка в направлении села Чернолизцы. Глубина перелива протяженностью около 100 метров составила до 50 см. В селе Подпечары образовался перелив протяженностью около 10 метров и глубиной до 10 см.

Также стало известно, что 8 мая в селе Слободка Тисменицкого района утром спасатели перевезли через водную преграду 15 человек.

Отметим, что к проведению работ в области привлечено 14 единиц техники, 7 переносных мотопомп и 52 человека.

Размер нанесенного ущерба уточняется комиссиями местных органов власти.

Напомним, ранее Главред сообщал, что Украине грозит затопление более миллиона гектаров земли, в том числе зона отдыха, промышленные и военные объекты, жилые районы.