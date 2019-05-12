Наступление на Донбассе: ВСУ заняли позиции у захваченного боевиками поселка

Бойцы ВСУ отодвинули позиции боевиков на километр / facebook.com/pressjfo.news

Накануне отставки командующего ООС Сергея Наева бойцы Вооруженных Сил Украины начали наступление и улучшили свои позиции.

"Только вперед, вы видите, я заряжен, адреналин в крови, мне только вперед!" – цитирует ТСН пулеметчика украинской армии.

Военнослужащие батальона Донбасс-Украина отрапортовали об освобождении от оккупантов километра украинской земли, называя продвижение не наступлением, а тактическим улучшением расположения. Новая позиция находится на высоте и позволяет контролировать позиции боевиков.

Читайте такжеВозле Порошенко повторно упал в обморок солдат ВСУ"Сегодня мы имеем преимущество в 59 метров, а это 27-этажный дом. Теперь противнику придется менять всю свою систему огня", — сказал командир Вячеслав Власенко.

Отмечается, что бойцы ВСУ выбили боевиков из их позиций на окраине села Калиново, несмотря на применение пророссийскими боевиками тяжелой артиллерии.

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал о ноу-хау бойцов ВСУ – противотанковой ракете на дереве. Стрелок прячется в кроне дерева и оттуда бьет по врагу.

Следует добавить, что продвижение позиций стало последним заданием при Наеве.

Напомним, Сергея Наева на посту командующего ООС заменил Александр Сырский.