Наев озвучил количество кадровых военных РФ на Донбассе и в Крыму

Наев назвал количество российских военных на украинских территориях / УНИАН

Бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев высказал мнение, что на Донбассе и в Крыму находится 75 тыс. кадровых российских офицеров.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там в целом от 2,1 тыс. до 2,3 тыс. человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тыс. российских граждан, а остальные личного состава - местные жители", - цитирует его ТСН.

По словам Наева, в аннексированном Крыму дислоцируется 40 тыс. военных, а в ОРДЛО – 35 тыс. Он добавил, что боевики никогда не показывают командиров 1 и 2-го армейского корпусов.

Читайте такжеСоветник Зеленского спрогнозировал будущее ООС на Донбассе"Это частично подтверждает, что там, на этих должностях, кадровые российские генералы", - резюмировал он.

Наев высказал гипотезу, что освободить украинские территории можно достаточно быстро.

"Менее суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", - констатировал он.

Напомним, Сергея Наева на посту командующего ООС заменил Александр Сырский.