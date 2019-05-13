В Харькове с куртки мужчины "вживую" срезали надпись Russia: опубликовано видео

Момент срезания надписи / скриншот из видео

В Харькове неизвестный мужчина срезал с куртки прохожего надпись "Russia".

Такое сообщение было опубликовано на странице патриотически-националистической организации Світанок в Facebook.

"Вот так Салтовка встречает "ватников". Если видите подобных персонажей - делайте тоже самое", - гласит подпись под видео.

В ролике видно, как неподалеку от травмайных рельсов стоит мужчина в синей куртке с надписью Russia на спине. После чего к нему подходит другой мужчина и немедленно срезает ее карманным ножом.

По словам представителей Світанка, видео поступило к ним по e-mail. При этом уточнить, где именно в жилом массиве Салтовка произошел инцидент, они не могут.

Напомним, ранее в центре Киева националисты устроили факельное шествие. Позднее на Черниговщине радикалы расколотили бюст генералу Ватутину.