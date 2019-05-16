Церковный скандал: судьбу Филарета решит Священный синод

Патриарх Филарет / УНИАН

24 мая состоится синод Православной церкви Украины, на котором рассмотрят ситуацию с почетным патриархом Филаретом. Об этом заявит глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Митрополит Епифаний отметил, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия Филарета. Он также опроверг обвинения почетного патриарха в попытке "отправить его на покой".

"На Священном синоде будут рассматриваться различные вопросы, и будут вынесены определенные решения, касающиеся нашего единства. Я, как предстоятель, и Священный синод призваны делать все, чтобы в церкви царили единство и мир", - добавил предстоятель ПЦУ, сообщает ВВС News Украина.

Глава ПЦУ также опроверг слухи о том, что у Филарета могут забрать Киевскую кафедру или Владимирский собор.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Москва довольна положением дел в УПЦ, и то, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего предстоятеля УПЦ.Напомним, ранее появилась информация о конфликте между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и митрополитом Епифанием.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.