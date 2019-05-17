"Сделаю все": Зеленский пообещал украинцам "зеркальные" дороги

Владимир Зеленский считает качество украинских дорог серьезной проблемой / Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский пообещал сделать все для того, чтобы в Украине через пять лет были "зеркальные" дороги.

Соответствующее видео с заявлением Зеленского, который обратился к участникам Автопробега Единства в его поддержку, опубликовал в Facebook предприниматель Александр Хмельковский.

"Ребята привет, простите, что так поздно. Я вам благодарен за Флаг Единства, за ваш автопробег из всех областей Украины. Я благодарен за поддержку. Моя победа - это наша с вами победа", - подчеркнул Зеленский.

При этом он пообещал приложить все усилия для того, чтобы кардинально изменить ситуацию с качеством украинских автодорог.

"Я вам обещаю... Я не могу обещать, но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в кайф приехали к нам по нормальным зеркальным дорогам", - добавил Зеленский.

В день вишиванки Володимир Зеленський подякував усім активістам та волонтерам команди Зе за Прапор Єдності України #зекоманда #слуганароду #зробимоїхразом Опубліковано Aleksandr Khmelkovskiy Четвер, 16 травня 2019 р.

Напомним, ранее у Зеленского пообещали решить проблемы простых украинцев.