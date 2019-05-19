За экс-командующего Нацгвардией Аллерова внесли залог – адвокат

Юрий Аллеров в зале суда / УНИАН

Адвокат бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова Игорь Мороз сообщил о том, что за его подзащитного внесен залог в размере 4,8 млн грн.

Адвокат отметил - несмотря на то, что залог внесли еще 17 мая, Аллеров до сих пор остается в следственном изоляторе.

"Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его", — сказал Мороз в комментарии Громадському.

Залог был внесен после 18 часов в пятницу, поэтому, вероятно, причиной задержки стало завершение рабочего дня.

Адвокат добавила, что его подзащитного должны отпустить на следующей неделе.

Читайте такжеПорошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова: названа причинаНапомним, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании Укрбуд Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук. Суд принял рещение взять под стражу Аллерова.