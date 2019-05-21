"Определил внешнеполитический курс": журналист рассказал о встрече Зеленского с делегацией из США

Зеленский рассказал делегации из США о планах Украины / Reuters

Журналист Юрий Бутусов заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского после инаугурации с делегацией из США развенчала все заявления сторонников Петра Порошенко, которые называли его "пророссийским кандидатом" и "марионеткой Кремля", а также определила внешнеполитический курс Украины.

В Facebook Бутусов привел цитату речи Зеленского, в которой глава государства попросил помощи у США в борьбе с Россией и в реализации реформ.

"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что США являются примером для Украины, которая стремится стать европейской страной.

"У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности", - констатировал глава государства.

Напомним, глава американского Минэнерго Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурацию нового президента Владимира Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.