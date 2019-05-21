"Квартирное" дело Аллерова: экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО

21 мая 2019, 12:01

Аллеров, которого подозревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 миллионов гривен, вышел из-под стражи.

Нацгвардия, Аллеров
Аллеров вышел из СИЗО / apostrophe.com.ua

Бывший командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, которого подозревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 миллионов гривен, 20 мая, в понедельник, вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен, пишут "Украинские Новости"

Сотрудник СИЗО рассказал изданию, что залог был внесен еще 17 мая вечером, однако выходные Аллеров вынужден был провести в следственном изоляторе.

Ранее адвокат бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова Игорь Мороз сообщил о том, что 17 мая за его подзащитного внесен залог в размере 4,8 млн грн.

Напомним, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании Укрбуд Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук. Суд принял рещение взять под стражу Аллерова.

В пятницу, 17 мая, Соломенский районный суд Киева принял решение взять под стражу экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Ранее сообщалось о том, что Аллеров длительное время конфликтовал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, требовавшим его отставки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нацгвардия СИЗО залог Юрий Аллеров новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:19
Вход свободен: Зеленский открыл ворота на Банковой
12:01
"Квартирное" дело Аллерова: экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО
11:58
"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политику мнение
11:45
Нардеп назвал возможного нового главу МИД Украины
11:38
Ляшко устроил истерику на встрече с Зеленским
11:35
Бурбак принес на консультации к Зеленскому Конституцию
11:25
Роспуска Рады не будет: политолог объяснил политический маневр Зеленского
11:05
"Ездил по паспорт РФ с любовницей": стали известны подробности встречи Пушилина с Сурковым
11:01
Ляшко закосил под Слугу народа и пересел на велосипед
10:54
Показательное выступление: зачем Гройсман подал в отставку и чем это грозит Украине
10:50
Зеленский получил уникальный шанс мнение
10:42
Роспуск парламента: к Зеленскому на Банковую пришли главы фракций
10:21
Курс валют на 21 мая: доллар и евро серьезно просели
10:16
Полторак пришел на ковер к Зеленскому
10:01
Выбросьте это из головы: килограмма больше не существует
09:50
Почему Зеленский обречен на войну с украинскими элитами мнение
09:46
На кону новый транш: миссия МВФ приехала в Украину для оценки реформ
09:30
Главные новости 21 мая: первый указ Зеленского, требование Гройсмана и мощный смерч Видео
09:26
В Украине началось ВНО-2019: график проведения, что нельзя с собой брать и когда будут результаты
08:50
Власти США пошли на уступки Huawei
08:43
Сели в лужу: Посольство Украины в США допустило грубый ляп
08:30
Почему инаугурация Зеленского была беспрецедентной мнение
08:20
Вакарчук раскрыл спонсоров своей партии Видео
08:18
Гройсман обратился к Зеленскому с просьбой
07:55
"Офигеть, как крутит": на Буковине бушевал мощный смерч, опубликовано видео Видео
07:27
Лжепророк: в чем главное отличие Вакарчука от Зеленского мнение
07:22
Зеленский подписал первый указ, опубликован документ Видео
07:15
Когда Троица 2019 в Украине Видео
06:58
Инаугурация Зеленского: как президент лишил сна нардепов и членов Кабмина мнение
06:33
Что будет с долларом: банкиры рассказали о последствиях роспуска Рады
06:04
Нибиру расколет Луну: появилась жуткая теория конца света
05:26
"Новый президент оказался злее и быстрее": политолог сравнил инаугурацию Зеленского и Порошенко
04:55
Убывающая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачу
04:07
Диетолог назвала серьезную угрозу от кофе летом
03:14
Большой шанс: астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
03:10
Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца
01:10
Пугачева подарила квартиру племяннику-дебоширу
00:53
"Определил внешнеполитический курс": журналист рассказал о встрече Зеленского с делегацией из США
00:37
Жарьте редис и пейте чай: кулинарный эксперт объяснил, нужно ли есть суп Видео
00:24
Портнов подал первый иск против Порошенко за корабли в Керченском проливе
20 мая, понедельник
23:57
Google запустила говорящий голосом пользователя переводчик
23:40
Совбез ООН поставил Россию на место по закону об украинском языке
23:12
Всех на всех: Лавров сделал предложение Зеленскому по обмену пленными
22:48
Супрун после инаугурации покинула Украину: опубликовано видео Видео
22:26
Путин помиловал осужденного за кражу гражданина Украины
22:07
Незаконная стройка вызвала оползень в Одессе: люди в панике за свои дома
21:54
"Позарились на чужое": Кадыров разочаровался в первой речи президента Зеленского
21:53
Кабмин решил урезать бюджетников в вузах
21:35
Порошенко показал свой новый стеклянный офис
21:34
"Он пахнет счастьем": у известного украинского футболиста родился сын Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять