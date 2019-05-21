"Квартирное" дело Аллерова: экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО

Аллеров вышел из СИЗО / apostrophe.com.ua

Бывший командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, которого подозревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 миллионов гривен, 20 мая, в понедельник, вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен, пишут "Украинские Новости".

Сотрудник СИЗО рассказал изданию, что залог был внесен еще 17 мая вечером, однако выходные Аллеров вынужден был провести в следственном изоляторе.

Ранее адвокат бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова Игорь Мороз сообщил о том, что 17 мая за его подзащитного внесен залог в размере 4,8 млн грн.

Напомним, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании Укрбуд Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук. Суд принял рещение взять под стражу Аллерова.

В пятницу, 17 мая, Соломенский районный суд Киева принял решение взять под стражу экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Ранее сообщалось о том, что Аллеров длительное время конфликтовал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, требовавшим его отставки.