"Сладость, кислота, насыщенность": кулинарный эксперт дал рецепт идеального борща

23 мая 2019, 23:33

Вкус национального украинского блюда во многом зависит от свеклы.

борщ, сало
Эксперт рекомендует добавлять в борщ свекольный квас и фреш / volshebnaya-eda.ru

Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко не рекомендует спорить об ингредиентах украинского борща, поскольку дело не в мастерстве хозяек, а в регионе, где традиционно готовится это вкусное блюдо.

"Борщ – это то, что отличает украинскую кухню от кухонь всех остальных народов мира. Существует множество вариантов борща, они абсолютно разные: борщ в Чернигове не похож на борщ в Одессе, борщ в Днепре не похож на борщ в Луцке, борщ в Луганске не похож на борщ в Киеве и Полтаве. И все эти рецепты являются традиционными для каждого конкретного региона", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Клопотенко, неповторимый вкус борщу придает леквара – это закарпатское переваренное сливовое варенье. Поскольку многие добавляют в борщ сахар, более рационально использовать именно сливовое варенье, поскольку оно дает насыщенную сладость.

"Кислоту я стал получать из свекольного кваса. В Украине все борщи объединяет то, что раньше они готовились с добавлением свекольного кваса. Свекольный квас не является чем-то вкусным, это – просто сбродившая свекла. Традиционно мешали красную свеклу и сладкую, так получался кислый напиток. Раньше не было в Украине лимонов, потому добавляли квас", - подчеркнул эксперт.

Известный кулинар рекомендует готовить свекольный квас для борща в домашних условиях. Необходимо взять обычную свеклу, добавить сахара, размешать и оставить на пять дней, не закрывая крышкой. Свекла начнет бродить и получится идеальный квас для борща.

"Кроме того, помимо леквара и свекольного кваса, добавляем свекольный фреш. Этого обычно не хватает борщу: ярко красного цвета и насыщенности свеклы.

Это – три базовые вещи для борща", - акцентировал он.

Клопотенко рекомендует доготавливать борщ в духовке, поскольку ранее хозяйки готовили его в печи. Он советует добавлять различные ингредиенты на свой вкус. Например, мама кулинара добавляет фасоль в борщ, а он нет, поскольку тогда ему блюдо кажется чрезмерно густым.

"Как вы будете готовить во всех остальных моментах, не имеет значения. Важен баланс сладости, кислоты и насыщенности от свеклы. А все остальное – делайте, что хотите", - подытожил спикер.

Напомним, Клопотенко предостерег граждан Украины от ряда вредных пищевых предпочтений, которые характерны для большинства населения.

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