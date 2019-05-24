Журналистка Соня Кошкина впервые стала мамой, Бутусов пожелал ей разбить компьютер

24 мая 2019, 12:50

Шеф-редактор LB.ua родила девочку.

Соня Кошкина родила / facebook.com/sonya.koshkina

Известная украинская журналистка  и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила в Facebook о рождении дочери вечером 23 мая.

"Родилась Эстер. Всем спасибо за теплые слова и поддержку. Я вас всех очень люблю, но Эстер, разумеется, больше", – написала она.

Кошкина обратила внимание, что в роддоме продолжала работать.

"Знаете, почему я с компьютером на фотке? Ну, я тут времени не теряла – держала руку на пульсе", – написала она. 

В ответ на сообщение журналист Юрий Бутусов пожелал коллеге, чтобы ее компьютер кто-то разбил.

"Соня, поздравляю, желаю тебе от всей души, чтобы кто-то разбил твой компьютер, можешь потом не благодарить", - сказала Юрий Бутусов.

Добавим, что отметку нравится к этому сообщению Сони Кошкиной за 12 часов поставили свыше 6500 пользователей Сети. Более 800 человек поздравили журналистку.

Отметим, что о грядущем пополнении в семье Сони Кошкиной стало известно в марте, на праздновании 10-летнего юбилея LB.ua, где журналистка появилась в облегающем платье.

Соня Кошкина впервые показала живот / facebook.com/sonya.koshkina

А буквально 10 дней назад Соня Кошкина разместила в Facebook несколько фото, на которых хорошо видно большой округлившийся живот.

Соня Кошкина беременна / facebook.com/sonya.koshkina

При этом неизвестно, кто отец ребенка – Соня Кошкина не любит рассказывать о своей личной жизни и обожает интриговать общественность.

Но в досье на сайте Lb.ua указано, что Соня Кошкина не замужем.

Соня Кошкина (настоящее имя — Ксения Никитична Василенко) — родилась 8 июля 1985 года в Киеве.

В 2007 году окончила Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Недовольная полученным образованием, поступила в аспирантуру Одесской юридической академии на специальность "Философия права".

Карьера Сони Кошкиной

С 2003 по 2005 год была корреспондентом газеты День.

В сентябре 2005 года начала работать в интернет-издании Обозреватель. Именно тогда по предложению шеф-редактора сайта Олега Медведева взяла псевдоним.

В июне 2009 года, покинув Обозреватель, стала шеф-редактором и совладельцем интернет-издания Левый берег.

В мае 2012 года защитила в КНУ имени Тараса Шевченко диссертацию Интернет-издания как фактор формирования демократической и политической культуры, получив степень кандидата политических наук. Однако в октябре Шевченковский райсуд отменил присвоение степени. Кошкина заявила о травле со стороны сотрудника президентской администрации Андрея Портнова.

В середине февраля 2015 году выпустила книгу Майдан. Нерассказанная история, посвящённую событиям Евромайдана 2013-2014 годов.

Откуда псевдоним

Как объясняет сама Ксения:

"Вообще-то я родилась Соней. Моя мама всегда хотела дочку Соню. Но папа настоял назвать Ксенией, а не Сонькой, — чтобы в школе не дразнили. Когда я переходила на Обозреватель, у меня на тот момент еще продолжался контракт с газетой День, и Олег Медведев — тогдашний редактор сайта — предложил взять псевдоним. Имя у меня уже было. А Кошкина — потому что очень люблю кошек. Сейчас у меня кошка Соня живет".

Напомним, ранее народный депутат Наталья Королевская родила сына.

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родила дочь Юрий Бутусов Соня Кошкина новости Украины
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