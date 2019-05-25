"Клуб бородачей": Филарет обругал Епифания и пришел к нему на общую молитву

25 мая 2019, 15:01

Филарет по итогам Синода заявил, что единственной целью этого собрания было желание уничтожить Киевский патриархат.

Филарет и Епифаний
Филарет пришел к Епифанию на молитву / пресс-служба ПЦУ

24 мая состоялся Священный синод, на котором иерархи ПЦУ пытались убедить почетного патриарха ПЦУ Филарета в том, что его Киевского патриархата больше не существует. Но сам Филарет по итогам Синода заявил, что единственной целью этого собрания было желание уничтожить Киевский патриархат. 

Гневное заявление журналистам

"Синод, который проходил, был направлен на уничтожение Киевского патриархата. Сейчас происходит влияние на нашего предстоятеля этих промосковских сил, которые вошли. И их задача – разрушить Киевский патриархат", - сказал Филарет журналистам 1+1.

После этого Филарет добавил, что сдаваться в борьбе за Киевский патриархат не планирует.

"Увидите! Увидите, что я буду делать! Но я буду защищать Киевский патриархат, до конца!" – подчеркнул он.

Филарет
Филарет пришел помолиться к Епифанию / пресс-служба ПЦУ

Красноречивое сообщение в Сети

Потом на Facebook-странице Филарета появилось красноречивое сообщение, что ПЦУ сохраняет внутреннее единство.

"Поместная Украинская Православная Церковь сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения", – сказано в сообщении.

В ответ на это пользователи Сети возмутились, что действия Филарета разрушительны.

"Дії філарета руйнують підвалини всіх церков, незалежно від віросповідання. Це кощунство. Де смиріння і молитва ...", - пишет Vasyl Shkinduk.

"Бачу, тут стільки негативу проти Великого Старця. А ви пробували розібратися в ситуації? Прес-конференцію слухали? Подивіться, що ці ПЦУшки роблять з Храм Різдва Христового ПЦУ. І це не поодинокі випадки. Це - тенденція. Не накидайте на себе ярма! За статутом ПЦУ очільники - пожиттєво. Це рабовласницька імперія всередині держави. Але кому я тут шо говорю? Сліпі поводирі сліпих. Обидва в яму впадуть", считает пользователь Сети, который себя называет Пан Михайло.

Кто-то в комментариях заявил, что после этого сообщения Филарета отписуется от его странички. А еще один гражданин коротко определил то, что происходит: "Шановний клуб бороданів!". 

Общая молитва

Но дальше – больше. 25 мая, в субботу, как ни в чем ни бывало, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет явился в Михайловский Златоверхий монастырь на общую молитву к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в день его тезоименитства (День ангела).

Читайте такжеЦерковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ"Литургия в День тезоименитства (День ангела) предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет ", - сообщил пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор в Facebook.

Ранее Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ.

Перед этим патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказывается выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.

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