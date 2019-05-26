В МИД рассказали о возвращении в Украину моряков с задержанного в Египте судна Sea Shark

Танкер Sea Shark / fleetmon.com

Заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич заявил о намерении как можно быстрее вернуть на родину моряков с задержанного в Египте судна Sea Shark.

По его словам, в понедельник, 27 мая, вернется еще одна группа украинских моряков с задержанного Sea Shark.

"В Украину из Египта возвращаются пять моряков с судна Sea Shark. Завтра - следующая группа", - отметил Кирилич в комментарии УНИАН.

"Работаем над тем, чтобы как можно скорее все украинские моряки вернулись домой", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что 27 мая в Одессу прибудут 5 из 17 украинских моряков задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера Sea Shark.