Сожгли триколор: в Одессе активисты сорвали концерт Темниковой

В Одессе 24 мая активисты попытались сорвать концерт известной российской певицы и экс-участницы группы Серебро Елены Темниковой, которая публично высказывала свою симпатию к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает Думская, одесситы собрались около ночного клуба Ибица, в котором должна была выступать знаменитость из России.

"Мы хотим пообщаться с администратором клуба и проинформировать людей, кто такая эта Темникова. У нас есть вопросы к пограничникам и СБУ, которые почему-то не запретили ей въезд в Украину", — сказал организатор акции Демьян Ганул.

Активисты назвали аморальной организацию концерта фанатки Путина, который захватил украинские Донбасс и Крым.

Участники акции заявили, что намерены действовать мирно. Они расклеили листовки с негативной информацией о Путине и публично сожгли российский государственный флаг.

После того, как активисты ушли, Темникова все же выступила с концертом в клубе Ибица. На сцену она вышла уже после полуночи.

Напомним, в Харьковском клубе Малевич планировался концерт музыканта из Горловки Дмитрия Дуброва, которого называют соавтором гимна террористической "ДНР", однако активисты его сорвали.