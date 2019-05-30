В украинской армии упразднят прапорщиков и мичманов

В Украине отменят ряд званий в армии / Минобороны Украины

Больше никаких прапорщиков в Украине не будет. В четверг, 30 мая, Верховная Рада в первом чтении утвердила законопроект, который предполагает реформу званий в украинской армии, заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Сегодня пришлось побегать сессионным залом, убеждая и мотивируя коллег поддержать очень важный закон, который реально ждут в армии. 231 депутат проголосовал за внесение изменений в закон о воинской обязанности и прохождении военной службы, который соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с армиями стран НАТО", - отметила Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко уточнила, что в Украине отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные - " старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина").

Читайте такжеБилецкий рассказал о "космических" потерях украинской армии на Донбассе"Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав. Также четко определены должностные обязанности для должностей "главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона, "начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты", "сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор)", "инструктор по тактической медицине роты (батареи)", "сержант по материальному обеспечению", - подчеркнула политик.

Напомним, ранее ВСУ провели учения по боевым действиям в открытом море.

Также ранее в Европе состоялись учения морпехов из Украины и стран НАТО. До этого учения провели летчики украинской боевой авиации.