ВСУ провели учения по боевым действиям в открытом море: опубликовано видео

73-й морской центр специального назначения / Facebook

Бойцы ВСУ провели очередные морские учения, в рамках которых отработали захват судов в открытом море - и с воздуха, и с воды.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Генерального штаба ВСУ.

"Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure). Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой "Канат" и водным путём на скоростных катерах", — заявили они.

Напомним, ранее в Европе состоялись учения морпехов из Украины и стран НАТО. До этого учения провели летчики украинской боевой авиации.