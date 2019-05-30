Дело о хищениях в Нацгвардии: суд арестовал имущество Аллерова

Юрий Аллеров / УНИАН

Соломенский суд Киева принял решение об аресте имущества экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает Громадське.

Суд также принял решение об аресте имущества Олега Майбороды и Алисы Гринчук, которых подозревабт в завладении имуществом Национальной гвардии путем незаконного обмена квартир.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство САП.

Ранее Аллеров, которого подозревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 миллионов гривен, 20 мая, вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

Напомним, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании Укрбуд Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук. Суд принял рещение взять под стражу Аллерова.

В пятницу, 17 мая, Соломенский районный суд Киева принял решение взять под стражу экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.