От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019

1 июня 2019, 03:30

В июле в Украине ожидается похолодание, прогнозируют синоптики.

Жара, лето, вода
Синоптики дали прогноз погоды на все лето / segodnya.ua

Июнь 2019 в Украине будет характеризоваться теплой погодой и умеренными осадками.

Дожди и солнце в июне

Как пишет Meteoprog, статистически температура воздуха в июне удержится на уровне 20 градусов по Цельсию. Минимально +17º, максимально +27º. В первый летний месяц ночная температура воздуха редко опускается ниже +12º. Предварительные прогнозы погоды указывают, что обильные осадки не ожидаются. Погода будет облачной с прояснениями. Период с 19 по 25 июня будет самым дождливым.

Похолодание и град в июле

В то же время в июле ожидается похолодание. Начнется второй летний месяц с температуры +27º. Далее термометры будут показывать от 20 до 25 градусов. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26º.

Читайте такжеЛивни, шквалы и жара: синоптик рассказала о погоде в Украине в начале летаТакже в июле также не исключены сильные грозы, с порывистым ветром и даже градовые бури. Солнечные дни будут сменяться облачной и грозовой погодой.

Жара и грозы в августе

И наконец в августе в Украине погода будет жаркой. Начало месяца будет грозовым. Такая погода продержится всю первую неделю августа. Остаток месяца будет относительно сухим, интенсивные дожди не прогнозируются. Температура повысится до +30º.

Похолодает во второй половине августа: ожидается +20...+23º.

Ранее синоптик рассказала, где в Украине будет до +35 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Град погода буря синоптики грозы лето жара прогноз погоды
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:30
От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019
02:22
Прикрыла голое тело лишь накидкой: Dj Nana представила клип, полный эротики и сексуальности Видео
01:33
Доктор Комаровский объяснил, в каком случае ребенка можно оставить одного дома
00:26
Поздравления с первым днем лета и Привітання з першим днем літа – открытки тексты Фото
00:03
1 июня: какие праздники отмечаем сегодня
31 мая, пятница
23:57
Скандал с малазийским заявлением по крушению Боинга: в дело вмешались Нидерланды
23:42
Зеленский заявил, что "зима близко", и велел готовиться к отопительному сезону
23:20
Курс доллара в Украине зажали в тиски: что будет с баксом дальше
22:50
Морковный салат подешевел, а кабачки подорожали: сколько и за что платят депутаты в столовой Рады
22:28
Трампу понадобилась помощь Путина: что случилось
22:02
Скандал на Голос. Дети продолжается: на Алсу подали в суд Видео
21:38
Выборы в Раду и ВСУ: у Зеленского рассказали о новом законопроекте
21:24
Гороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период
21:14
Порноактриса сверкнула ухоженными прелестями на откровенных фото Фото
20:54
Выборы в Раду: Украина отказалась открывать участки в России
20:31
В Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным
20:04
"Зеленский осторожничает": в Госдуме ответили на призыв президента Украины бить РФ санкциями
19:47
"Житница всея Европы": Украина впервые импортировала картошку из Узбекистана
19:26
Женская месть: школьницы отметелили бросившего одну из них парня (видео 18+) Видео
18:54
Стало известно, когда Рада займется законом о каннабисе
18:44
Китай объявил, как США поплатится за Huawei
18:27
Свитолина покинула Ролан Гаррос
18:20
Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности
17:48
Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019 Видео
17:22
Зеленский отправил в отставку главного пограничника Украины
16:56
Против Порошенко возбудили еще одно дело и обвинили в захвате власти Фото
16:36
Норвежский футболист забил девять голов в одном матче на ЧМ
16:15
Зеленский призвал европейские страны "бить" РФ санкциями
16:11
В посольстве США рассказали, кто приехал на смену Йованович
16:09
Главные новости 31 мая: Порошенко возглавил ЕС и утвержден новый состав СНБО Фото Видео
16:06
Шахтер поблагодарил Харьков за сезон
15:51
Грицак прервал отпуск для срочной встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ – СМИ
15:50
Олимпик не допустили к новому сезону УПЛ
15:42
"Расстрелы спасут Родину": Ким Чен Ын казнил дипломатов после провального саммита с Трампом
15:37
Гимн смерти: в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль Видео
15:30
Зеленский утвердил новый состав СНБО
15:14
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос
15:06
"Прям как на Троещине": Надя Дорофеева удивила сеть фото в образе гопницы
15:04
"Это могло быть украинское правительство": Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17
14:56
Очередной замглавы СБУ ушел в отставку
14:52
София Ротару поразила сеть цветущим видом: ни следа болезни
14:39
Зинченко попал в символическую сборную молодых игроков Европы
14:38
Порошенко возглавил ЕС, опубликован документ Фото
14:37
Макс Барских примерил образ космонавта в видео на песню Неземная и вызвал ажиотаж в сети Видео
14:23
Наставника сборной Германии Йоахима Лева госпитализировали
14:20
Дорофеева, Брежнева, Потап, Каменских: как украинские звезды выглядели в школьные годы
14:20
Экстренно госпитализирован режиссер Ночного дозора и Иронии судьбы-2
14:09
УЕФА определил лучших игроков Лиги Европы 2018/19 года
14:08
Алла Пугачева заценила фото Светланы Лободы в белье
14:04
Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять