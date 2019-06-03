У 80-летнего Кучмы нет паспорта для поездки в Минск, Зеленский пообещал дать свой

Зеленский пообещал Кучме свой паспорт / president.gov.ua

3 июня второго президента Украины, который дольше всего возглавлял этот пост, 80-летнего Леонида Кучму уполномочили повторно возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе в Минске.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский официально озвучил об этом назначении, Леонид Кучма во время пресс-конференции то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него "нет паспорта".

Президент Украины Владимир Зеленский молниеносно отреагировал на фразу Леонида Кучмы, и сказал: "Я дам вам свой", передает Страна.

Отметим, что Леонид Кучма представлял Украину на переговорах в Минске начиная с июня 2014 года по сентябрь 2018 года. Он ушел в отставку из-за "достижения критического возраста".

Напомним, 22 ноября 2018 года представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе был официально назначен Евгений Марчук.

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