Евгений Марчук официально назначен представителем Украины в ТКГ

Евгений Марчук

На место представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе официально назначен Евгений Марчук, который исполнял эти обязанности после ухода предыдущего представителя, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Соответствующее назначение 21 ноября подписал Президент Украины Петр Порошенко, в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Нашу позицию в ТКГ отныне будет жестко отстаивать Евгений Кириллович Марчук. Накануне президент Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ", - сообщила она.

Напомним, ранее Марчук заявил, что на мирных переговорах в Минске представители Кремля ему неоднократно предлагали "обменять Крым на Донбасс".