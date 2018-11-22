Евгений Марчук официально назначен представителем Украины в ТКГ

22 ноября 2018, 17:24

Марчук исполнял эти обязанности с момента ухода Леонида Кучмы.

Марчук
Евгений Марчук

На место представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе официально назначен Евгений Марчук, который исполнял эти обязанности после ухода предыдущего представителя, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Соответствующее назначение 21 ноября подписал Президент Украины Петр Порошенко, в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Нашу позицию в ТКГ отныне будет жестко отстаивать Евгений Кириллович Марчук. Накануне президент Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ", - сообщила она.

Напомним, ранее Марчук заявил, что на мирных переговорах в Минске представители Кремля ему неоднократно предлагали "обменять Крым на Донбасс".

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представитель ТКГ Евгений Марчук
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