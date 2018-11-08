"Через Крым на Донбасс": Марчук рассказал, как ему в Минске предлагали "порешать" донбасский конфликт

Евгений Марчук / УНИАН

Членам украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске поступали неофициальные предложения ликвидировать конфликт на Донбассе в обмен на отказ от аннексированного Россией полуострова Крым. С таким заявлением выступил член делегации и экс-премьер и экс- министр обороны Украины Евгений Марчук в эфире телеканала "112".

По его словам Марчука, предложения "обменять Крым на Донбасс" поступают к нему во время "кофе-брейковых" пауз."Говорят, что если Украина официально откажется, не то что откажется, а снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе. [...] Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", - подытожил он.

Марчук, однако, не стал уточнять - кто именно ему предлагал такой "обмен".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Марчук объяснил, почему Запад не стал защищать Украину.