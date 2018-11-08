Марчук указал на виновного в проблемах Украины с Венгрией и Польшей

Евгений Марчук считает, что разведка России наносит Украине больше вреда, чем открытая агрессия / УНИАН

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что сложности в международных отношениях Украины с Венгрией и Польшей возникли вследствие противоправных действий российских спецслужб.

"Я, например, ни на секунду не сомневаюсь, что наши проблемы с Венгрией, они возникли не потому, что это наши проблемы с Венгрией, у нас вообще нет проблем, а потому что просто хорошо поработала соответствующая служба РФ", - цитирует экс-политика Радио Свобода.

Как бывший сотрудник КГБ СССР, Марчук со знанием дела отмечает, что Россия приложила немало усилий для дестабилизации отношений Киева и Варшавы.

Экс-политик убежден, что действия российской разведки наносят Украине гораздо более значительный вред, чем открытая российская агрессия.

Напомним, ранее Марчук заявил, что на мирных переговорах в Минске представители Кремля ему неоднократно предлагали "обменять Крым на Донбасс".