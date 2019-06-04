Киевский ТРЦ "Караван" станет аутлетом новости компании

4 июня 2019, 14:10

Торговый центр начинает реконструкцию и переходит в формат аутлет-центр.

Третьего июня в галерее "АРТ Причал" состоялась презентация проекта реконцепции ТРЦ: один из первых столичных торговых центров превращается в первый столичный аутлет для экономящих модников.

Информация об изменении концепции ТРЦ "Караван" появилась в СМИ еще в начале 2019 года. 3 июня, во время презентации проекта, наконец стали известны ключевые подробности. Масштабный проект относительно приобретения "Караваном" нового формата является естественным эволюционным шагом. ТРЦ начал свою работу еще 2003, зона его охвата распространялась на весь Киев. Со временем количество традиционных торговых центров росло, их наибольшей ячейкой стала Оболонь. Маркетинговые исследования обнаружили, что Киеву катастрофически недостает других форматов ритейла.

По словам генерального директора управляющей компании DCH I&RE Даниила Владова, многочисленным киевским ритейлерам нужны комфортные условия для реализации нераспроданных коллекций, а покупатели охотно будут покупать бестселлеры по демократическим ценам. Сочетание этих интересов будет абсолютно удовлетворять обновленный "Караван Outlet". Он будет обслуживать обитателей столицы и городов-спутников, не вступая при этом в прямую конкуренцию с большинством торговых центров.

Близкое соседство со многими ведущими ТЦ создает благоприятные условия для удобной логистики: после завершения сезона ритейлеры быстро будут доставлять свой товар к аутлету. Основной пул арендаторов "Каравана" сформировался свыше 15 лет тому назад. Такие известные бренды, как  M&S, GAP, Смик, Tommy Hilfiger, Walker, Calvin Klein, Intertop, Pandora, UnMomento, Adidas, Colin’s  и тому подобные присутствуют здесь и сегодня. Они проявляют искреннюю заинтересованность в новом направлении работы торгового центра и готов работать здесь в этом  формате. Также длятся активные переговоры о сотрудничестве с новыми арендаторами, которые оценили эксклюзивность предложения микса доступного шопинга и развлечений, а следовательно – и свои выгоды.

В течение 16 лет "Караван" сформировал стабильный траффик лояльных посетителей: ежемесячно здесь делают покупки около 600 тыс. человек. По прогнозам после открытия аутлета поток посетителей вырастет до 750 тыс. Этому способствует удачное расположение "Каравана" вблизи трех густонаселенных районов столицы – Троещины, Оболони и Виноградаря, количество обитателей которых составляет свыше 2 миллионов. У "Каравана" есть просторный паркинг: парковочный индекс 3 м/м на 100 м2 GLA отвечает стандарту для региональных региональных торговых центров.

Привлекательность нового аутлета усиливает мощная якорная составляющая: продуктовый гипермакрет ("Ашан"), кинотеатр ("Мультиплекс"), детский развлекательный центр (Fly Park), супермаркеты одежды (LC Waikiki, GAP, M&s), детский супермаркет ("Смик") и тому подобные. В рамках реконцепции будет вдвое расширен фудкорт (отныне он сможет принимать до 600 гостей, а не 300, как это было раньше). Уже в настоящий момент длятся работы по обновлению роллердрома.

Следовательно, после обстоятельных исследований и серьезной подготовительной работы ТРЦ "Караван" начал завершающий этап реконцепции. Подробности были отражены на презентации проекта 3 июня – знаковом мероприятии для рынка коммерческой недвижимости Киева.

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