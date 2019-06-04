"Тест на алкоголь не сдали, оружие пропало": дело копов-убийц разваливается

Копы-убицйцы не прошли проверку на наличие алкоголя в крови / Фейсбук Татьяны Тляововой

Дерзкие копы, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий 31 мая, не прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, заявил прокурор Владислав Волян.

Умышленное убийство

Прокурор также уточнил, почему обоим полицейским – 42-летнему Владимиру Петровцу и и 31-летнему Ивану Приходько - инкриминировано именно умышленное убийство, а не убийство по неосторожности.

"Оба подозреваемых являются жителями Переяслав-Хмельницкого. Это все случилось возле их места жительства, в гостях у одного из них. Там жилая застройка. Известно, что там ходят люди, играют дети. И потому, стреляя, даже не видя цели, человека, осуществление выстрела в такой обстановке свидетельствует о преднамеренности убийства", - сказал прокурор.

Оружия нет

Кроме того, Волян заявил, что пока нет информации, из какого типа оружия стреляли патрульные, и где это оружие, и вообще, зарегистрировано ли оно и кому из подозреваемых принадлежит.

Теста на алкоголь не было

Также, по словам прокурора, пока нет документального подтверждения, что подозреваемые в день совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, об этом известно только из показаний свидетелей.

Прокурор также предположил, что соответствующих документов не будет, поскольку оба подозреваемых отказались пройти медосвидетельствование на установление состояния опьянения.

Кто стрелял - непонятно

Кроме того, прокурор сообщил, что пока не установлено, кто именно из двух подозреваемых попал в ребенка, однако убийство квалифицировано как групповое преступление, и поэтому оба подозреваемых будут отвечать за его совершение.

Имели право

Прокурор также обратил внимание, что у подозреваемых было право не проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

"Свидетели утверждают, что оба подозреваемых были в состоянии алкогольного опьянения, хотя научных доказательств этому пока нет. Они отказались от освидетельствования, поскольку имеют такое право по закону. Я также не могу сказать, найдено было оружие при обысках жилищ обоих подозреваемых. Касаемо зарегистрированного оружия у кого-то из подозреваемых, то это такие личные данные. Я не могу об этом сказать, потому что мы расследуем это дело лишь трое суток", - сказал прокурор, пишет Униан.

Читайте также"Стрелял ребенок": адвокат сообщил неожиданные детали в деле об убийстве 5-летнего мальчика под КиевомНапомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновных в смерти пятилетнего мальчика Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, которого во дворе подстрелили пьяные полицейские, наказали по всей строгости закона.

Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.