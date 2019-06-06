Скончался известный украинский писатель-классик

Юрий Мушкетик / Википедия

На 91-м году жизни скончался украинский писатель-классик Юрий Мушкетик.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал публицист Михаил Сидоржевский.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик - один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", − написал он.

Причины ухода писателя из жизни пока неизвестны.

Юрий Мушкетик был родом с Черниговщины. За свою творческую карьеру написал множество романов, повестей и пьес, в том числе такие известные как Гайдамаки, Сердце и камень, Яса, "Последний гетман" и многих других. В 2009 году президент Ющенко присвоил Мушкетику звание Героя Украины.

Напомним, ранее скончался известный украинский писатель/журналист Евгений Цимбалюк.