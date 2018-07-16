Умер известный украинский писатель и журналист

15 июля не стало известного ровенского писателя, журналиста краеведа Евгения Цимбалюка. Он скончался после тяжелой болезни. Ему шел 57 годужизни.

"Как не печально, уходят в другие миры мои молодые коллеги... Недавно попрощались с Анатолием Криловцем. И вот снова глубокая печаль: не стало Евгения Цимбалюка, поэта, публициста, редактора журнала "Погорина", честного и трудолюбивого украинца... Земля тебе пухом, друг!" – написал писатель Юрий Береза в Facebook.

Украинцы в социальных сетях выражают искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты семье и близким Цимбалюка, а также вспоминают, каким добрым и искренним человеком тот был.

Перу Цимбалюка принадлежит немало книг и статей, а также стихов и песен, очерков и публицистики, архивоведческих, краеведческих исследований.

Он был многолетним членом Нацсоюза журналистов Украины и Нацсоюза писателей Украины. Является лауреатом литературной премии им. Валерьяна Полищука, премии "Золотое перо", дипломантом премии имени Ивана Франко в области информационной политики. Кроме того, он заслуженный журналист Украины.

Ранее на Ровенщине после ранения умер коп. Правоохранитель скончался в больнице, не приходя в сознание.