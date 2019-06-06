В АП рассказали, куда подевалось оборудование из ситуационной комнаты на Банковой

В АП опровергли информацию Петра Порошенко / ZN.ua

Оборудование для ситуационной комнаты в наличии и находится на учете Государственном управлении делами, сообщили в Администрации президента.

При этом в АП опровергли информацию бывшего президента Петра Порошенко о том, что оборудование было взято в аренду.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе АП на запрос Українських Новин.

Читайте такжеЗеленский должен выяснить, что Порошенко сделал с серверамиВ документе подчеркивается, что в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.

Напомним, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о том, что Порошенко допросят по делу из-за возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Позднее стало известно о том, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос пресс-секретаря экс-президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко.