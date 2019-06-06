КСУ признал неконституционным е-декларирование для активистов-антикоррупционеров

КСУ принял решение по е-декларированию / zak.sfs.gov.ua

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение законодательства о предоставлении электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Приветствую сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов.

Считаю, что необходимость предоставления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - отметила Денисова в Facebook.

По убеждению омбудсмена, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников.

"Распространение этих обязательств на физических лиц противоречит конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности", - добавила она.

Напомним, в 2018 году Рада провалила законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров.