В НАПК прояснили судьбу э-деклараций для антикоррупционеров

В Национальном агентстве по вопроса предотвращения коррупции поддерживают отмену электронного декларирования для общественников-антикоррупционеров.

Такую информацию озвучил новый глава НАПК Александр Мангул на брифинге 1 апреля,

"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров... НАПК в этом вопросе на стороне общественных активистов о необходимости отмены предоставления деклараций теми гражданами, которые занимаются антикоррупционных расследованиями", - цитирует чиновника "Радио Свобода".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине стартовал очередной этап подачи э-деклараций.