В НАБУ обвинили КС: узаконил расхищение средств госпредприятий

6 июня 2019, 21:28

Решение КСУ принято в интересах организаторов коррупционных схем, считают в НАБУ.

НАБУ
В НАБУ оценили решение КСУ / Фото: УНИАН

Решение Конституционного суда о запрете признавать недействительными сделки по коррупционным производствами раскритиковали в Национальном бюро расследований.

"КС узаконил расхищения средств госпредприятий из-за закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - говорится в сообщении НАБУ в Twitter.

Отметим, что более детальный комментарий в НАБУ пообещали опубликовать позднее.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным положение законодательства о предоставлении электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией.

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КСУ НАБУ
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