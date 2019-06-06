В НАБУ обвинили КС: узаконил расхищение средств госпредприятий

Решение КСУ принято в интересах организаторов коррупционных схем, считают в НАБУ.
Решение Конституционного суда о запрете признавать недействительными сделки по коррупционным производствами раскритиковали в Национальном бюро расследований.
"КС узаконил расхищения средств госпредприятий из-за закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - говорится в сообщении НАБУ в Twitter.
Отметим, что более детальный комментарий в НАБУ пообещали опубликовать позднее.
Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным положение законодательства о предоставлении электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией.