Социолог раскрыл, на какие части Путин хочет расчленить Украину

Владимир Путин хочет расчленить Украину на три части, сообщил социолог / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что президент РФ Владимир Путин хочет расчленить Украину на несколько частей — аннексированную (Крым), оккупированную (часть Донбасса) и возглавляемую его марионетками.

Украинское государство имеет единственный шанс остановить войну без капитуляции — жестко сопротивляться агрессору, это неизбежно приведет к усилению внешнего давления и истощит его внутренние ресурсы, написал эксперт в Facebook.

По его мнению, президенту Владимиру Зеленскому придется рано или поздно понять, что мир независимой Украины с режимом Путина в принципе невозможен.

"…Даже если украинцы не будут стрелять в ответ, оккупанты не прекратят огонь, пока не добьются своего…", — подчеркнул социолог.

Эйдман утверждает, что режим главы России "не так силен, как его малюют пропагандисты". "Он экономически слаб и интеллектуально ничтожен. Кремль обречен на проигрыш в гибридной войне-авантюре против стран европейской цивилизации. Украине остается только выстоять и продержаться до этого момента", — считает публицист.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировали новую "дорожную карту" по Донбассу. Спикер сказала, что документ содержит два основных вопроса — прекращение огня и возвращение пленных. До этого Мендель говорила, что власти разрабатывают стратегию возвращения захваченного Россией Крыма.