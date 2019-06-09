"Ворвались по полной": в Харькове оборвали канатный мост — соцсети

В Харькове оборвался канатный мост, обошлось без жертв / @h.saltovka

В воскресенье, 9 июня, в Харькове на Журавлевском водохранилище оборвался канатный мост, на котором находились люди, никто серьезно не пострадал.

На канатный мост раньше пускали не более четырех человек, а сегодня охраны не было, и люди решили "ворваться по полной", говорится на странице группы ХС • Харьков в Facebook.

В публикации отмечается, что "на Журавлевке хомо сапиенсы раскачали и свалили канатный мост".

Также на странице группы опубликовано видео, на котором запечатлен оборванный канатный мост и плавающие под ним в воде люди. На ролике видно, что на канатах повисли люди.

На Журавлевке хомо сапиенсы раскачали и свалили канатный мост. К счастью, обошлось без серьезных травм. Обычно на мост пускали не более 4-х человек, но сегодня охрана отсутствовала и раднички решили ворваться по полной ? Опубліковано ХС • Харьков Неділя, 9 червня 2019 р.

Напомним, 25 мая ко Дню Киева 2019 в столице открыли пешеходно-велосипедный мост открыли. В сам День Киева стало известно, что на новом мосту треснули две стеклянные секции. Позже в Сети появилась информация, что на мосту при замене разбитого стекла еще одно стекло "устало".