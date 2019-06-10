Украинцев начали наказывать штрафами за коммунальные долги: детали

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С понедельника, 10 июня, в Украине фактическую силу набрали штрафы за задолженности, накопленные за услуги ЖКХ.

Как рассказали в эфире программы Сниданок с 1+1, они касаются тех долгов, которые образовались после 1 мая (после вступления в силу новых норм закона о жилищно-коммунальных хозяйствах).

При этом, штрафы не касаются случаев, когда украинцам не выплатили в должном объеме субсидии. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждые сутки задержки уплаты, а общий размер уплаченной пени не может превышать всей суммы долга.

Напомним, ранее Главред составил детальный гид по поводу того, что нужно делать в случае, если в жилище отключили услуги ЖКХ из-за задолженности.