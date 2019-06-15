В Крыму пятую часть бензина назвали подделкой

В Крыму подделывают топливо и продают потребителям / Фото: sevdon.net

Россия решила проверить качество топлива на аннексированном украинском полуострове Крым через организацию Росстандарт, которая выявила 20 процентов фальсификата среди проверенного бензина, а также 47 процентов не соответствующего требованиям дизеля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на 19 заправочных станциях в мае и начале июня были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.

Эксперты выявили также нарушения по документам и маркировке топлива. Нарушителей наказали штрафами и другими административными наказаниями.

В Росстандарте констатировали, что результаты нынешней проверки лучше, чем годом ранее, и качество топлива на полуострове улучшилось. Так, в 2018 году дизельного суррогата было 70 процентов, по бензину — 45 процентов.

"Большинство предприятий региона сегодня признают проблемы с суррогатом и проявляют готовность к ее решению на территории Крыма", — цитирует пресс-служба начальника отдела госнадзора по Крыму и Севастополю Росстандарта Игоря Чернышева.

В Росстандарте заявили о намерениях продолжить исследование.

Как ранее сообщалось, Россия в последние 18 месяцев активно перебрасывала на территорию аннексированного Крыма войска и вооружение.