"Мы друг друга понимаем": в Мариуполе Зеленский высказался об украинском языке

Во время визита в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский, приуроченного к пятой годовщины освобождения города от оккупации "ДНР", пояснил свое отношение к болезненному для региона вопросу украинского языка.

"Вы – свободные люди, вы настоящие украинцы! Благодарю вас за то, что сохранили Мариуполь. Мариуполь – это Украина! Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем. Я уверен, что на нас никакая пропаганда не будет распространяться. Вы сильные люди", - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил мариупольцев за сохранение города и высказал свое восхищение местным жителям.

"Я рад, что сегодня столько красивых и разных людей, разного возраста, говорящих на разных языках. Разные люди разного роста, но все светлые и настоящие украинцы, счастливые. Я знаю только, что нужен еще аэропорт, нужна дорога. Ребят, все что сможем — будем делать. Вы лучшие!" - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский на встрече в Мариуполе не смог пройти из-за большого количества собравшихся людей, поэтому решил перебежать через работающий фонтан, в котором купались дети.